Суд обязал Ирбитскую ЦГБ выдавать пациентам бесплатные бахилы

Ирбитскую центральную городскую больницу через суд обязали бесплатно выдавать бахилы пациентам, приходящим на прием и на процедуры.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, суд принял такое решение, когда соответствующий иск подала Ирбитская межрайонная прокуратура. До этого в нарушение закона гражданам приходилось покупать бахилы за свой счет.

Напомним, 3 апреля на канале NDNews.ru появилось видео, снятое ирбитским общественником Алексеем Кононовым. Из него следовало, что больные лежат в коридоре, медсестра на посту честно рассказала, что отделение переполнено. Кроме того, посетители поликлиники показали активисту направления с пометкой – принести свои перчатки и другие расходные материалы. Год назад подобная инспекция в Ирбитской ЦГБ привела к разбирательству на уровне областного минздрава. Министерство здравоохранения тогда в официальном ответе на запрос активиста указало, что главный врач больницы несвоевременно проводит закупочные конкурсы. Руководитель ирбитской больницы, в свою очередь, заявил, что ему не вовремя выделяют деньги.

Ирбит, Служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 21.06.17

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