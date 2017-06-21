Коммунальный МУП в Белоярке проверила счетная палата: предприятие неэффективное и убыточное

Счетная палата Белоярского ГО провела проверку коммунального МУП «Новые технологии». И выяснила, что имущество на баланс предприятия было передано с нарушениями, контроль и оценку эффективности его никто не производил, отчислений прибыли в бюджет не осуществлялось, да и сам МУП, по данным отчетности, был убыточным.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2016 год, убытки предприятия составили 50 млн 297 тыс. рублей.

При этом в МУПе регулярно выписывались премии в большем размере, чем предусмотрено нормативными актами. Но все перекосы покрывал технический сбой. «При проверке регистров бухгалтерского учета выявлено несоответствие остатков по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» в Главной книге и в Общем своде по предприятию по начислениям и удержаниям. В соответствии с главной книгой, сальдо составляет 1 млн 233 тыс. 225,65 рублей. Сумма задолженности по заработной плате, согласно общему своду, по предприятию по начислениям и удержаниям составляет 2 млн 599 тыс. 558,44 рублей. В соответствии с предоставленными письменными пояснениями, данные по начислению заработной платы из зарплатной программы «АМБА» вручную заносились в программу «1С: Предприятие», в результате была допущена ошибка», – говорится в отчете СП.

Администрация Белоярского ГО не утруждала себя проверками подконтрольного МУПа и не пыталась оценить его эффективность, хотя эта обязанность возложена на комитет по управлению муниципальным имуществом. Прибыль в бюджет МУП не перечислял. Да и не мог бы, поскольку размер перечислений (в нарушении пункта 2 статьи 17 Федерального закона № 161-ФЗ) для МУП «Новые технологии» БГО установлен не был.

Согласно информации, предоставленной комитетом, бюджетная эффективность МУП «Новые технологии» БГО за 2015 и 2016 годы равна нулю. На основании предоставленных расчетов, можно сделать вывод, что муниципальное имущество используется неэффективно, отмечают аудиторы Счетной палаты. Заключение по неэффективному использованию и управлению муниципальным имуществом главе Белоярского городского округа за 2015 и 2016 годы не направлено.

И это при том, что глава Белоярки именно за коммунальные огрехи критикуется с пугающей регулярностью. Прокурор области Сергей Охлопков дважды рекомендовал губернатору отправить Юдина в отставку, а подчиненный Юдина, заместитель по коммунальным вопросам Сергей Прохоренко, на днях был приговорен к 9 годам лишения свободы за взяточничество и штрафу в размере 233 млн рублей. Ранее был осужден руководитель отдела капстроительства, газификации и жилищного хозяйства местной администрации Сергей Вшивков. Чиновник обвинялся в превышении полномочий и халатности, повлекшей ущерб бюджету в 17 млн рублей.

Скорее всего, отчет счетной палаты будет заслушан на заседании думы Белоярского городского округа в июле.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

Уральские мужики нашли десятикилограммовый мешок кредиток (ВИДЕО). / Хаос и очереди на парковке у вокзала сохранят для ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО). / Бывший сити-менеджер Ревды вернулся в мэрию Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»