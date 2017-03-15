«Подбросьте, пожалуйста, а то сейчас дом в канализации утонет!» – сантехники в Белоярке до места аварий добираются автостопом (ВИДЕО)

Публикации за 15.03.17

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Работники белоярского МУП «Новые технологии» вынуждены просить проезжающих автолюбителей довезти их до объектов работы. Территория Белоярского ГО с севера на юг – 56 км, с запада на восток – 53 км. «Транспорт вам не положен», – говорят руководители МУП. В результате бригада сантехников из 3 человек, с оборудованием, спецодеждой и прочим снаряжением добирается до объекта на попутках.

«У одного мастера у нас была личная машина, его просили обычно довезти. Но ему никто не оплачивал ни бензин, ни расходы на машину. Сейчас он на больничном. Вчера мы до объекта шли 8 км, там устраняли аварию почти весь день, а потом снова 8 км обратно. При этом сварочный аппарат нам привезли на машине, а нам сказали: ничего, прогуляетесь пешком. Сегодня уже не выдержали, стали просить попутные машины нас докинуть», – рассказал NDNews.ru один из работников МУП «Новые технологии» поселка Белоярский.

Указанный МУП уже больше года регулярно появляется в повестке. Минувшей осенью работники предприятия получали зарплату за прошлый год с помощью прокуратуры, перед этим руководство организации фигурировало в деле о неправомерном расходовании бюджетных средств.

Теперь новая история: в МУП ввели новые правила для сотрудников. Например, сейчас рабочим разрешен доступ в их подсобное помещение только в определенное время – ровно на 15 минут утром в 07:45, в обед и в 16:45, перед уходом. «Кроме личных вещей у нас в подсобке хранится рабочее оборудование. Если что-то из инструментов понадобится в течение дня, нужно звонить в управление, потом подъезжает кто-то от них, открывает. Иногда на это уходит и час, и более», – рассказывают работники МУП.

Завтра сантехникам предстоят работы в селе Бруснятском (входит в Белоярский ГО, расположено в 14 км от поселка Белоярский). «Туда добираться мы должны сами, еще и с оборудованием», – рассказали рабочие. «Сегодня к нам Юрлов (и.о. директора МУП «Новые технологии») приехал, привез рабочую одежду, и то только для одного человека и неподходящую по размеру. Мы начали про транспорт спрашивать, а он говорит: если недовольны – принесите документы по вашей квалификации. Ни для кого не секрет, что у нас многие работают без аттестационных документов. Мы думаем, что он ищет повод для увольнения нас за разговорчики со СМИ про долги по зарплате», – полагают работники МУП «Новые технологии».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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