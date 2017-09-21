Уходящий с должности глава Белоярки пытается напоследок создать «коллективного Юдина»

Уже на завтра в Белоярском городском округе назначен первый тур конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Действующий мэр Павел Юдин тоже является одним из претендентов, но, судя по всему, не уверен в своей победе и хочет подстраховаться.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат Белоярской думы Владислав Гилев, вчера было объявлено о проведении 28 сентября очередного заседания. В проект повестки Павел Юдин включил пункт об изменениях правил проведения конкурсов на замещение муниципальных должностей (например, таких как заместители главы). Мэр предлагает расширить конкурсную комиссию до девяти человек, причем включить в ее состав представителей Общественной палаты, учебных заведений «и других организаций». В думе убеждены, что эти изменения преследуют только одну цель: позволить Юдину сохранить контроль над администрацией района даже в случае своей отставки. Если ему удастся провести эти поправки через думу, в комиссию будут назначены полностью лояльные ему люди, и новый глава, кто бы им ни стал, будет связан по рукам и ногам и не сможет принять на работу людей, не одобренных «коллективным Юдиным», предполагает Владислав Гилев.

Напомним, в начале лета замглавы Белоярского по ЖКХ Сергей Прохоренко был осужден на девять лет лишения свободы на взятку и уже отбывает наказание, однако на сайте администрации его имя фигурирует по-прежнему. В рубрике «Вакансии» позиция «замглавы по ЖКХ» отсутствует. Между тем именно ЖКХ является традиционно самой проблемной для Белоярки сферой. Недавно Белоярский межрайонный прокурор обратился к думе с рекомендацией увеличить бюджетные расходы на ЖКХ и предоставить МУП «Новые технологии» муниципальные гарантии для погашения задолженности предприятия перед поставщиками ТЭР. Прокурор указывает, что по состоянию на 01.08.2017 задолженность составляет 66 млн 949,6 тыс. руб., причем основным должником являются именно «Новые технологии». Поставщики топлива отказываются заключать договоры с МУПом, пока долги не будут погашены. «Проверкой установлено, что до настоящего времени котельные района не обеспечены резервным топливом, нормативный запас не сформирован, договоры с поставщиками ТЭР на очередной отопительный сезон не заключены. Объекты коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону не готовы, работа в данном направлении практически не проведена», – говорится в обращении прокурора.

В проекте повестки заседания думы на 28 сентября ни одного упоминания о подготовке округа к отопительному сезону нет.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 21.09.17

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