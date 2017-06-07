Главу Белоярки «отправляют» в отставку

В социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о том, что скандально известный глава Белоярского округа Павел Юдин написал заявление об уходе по собственному желанию с 1 июля.

Говорят об этом уже и администрации, и в городской думе. «Местные чиновники об этом между собой уже говорят открыто, хотя сам он сейчас ни на какие звонки не отвечает. Официально вам сегодня вряд ли подтвердят. Но, говорят, заявление им написано», – рассказал один из оппозиционно настроенных депутатов.

Сам Павел Юдин на мобильный телефон действительно не отвечает. Секретарь в приемной говорит, что он проводит совещание. До депутата заксо от Белоярского округа Ильи Гаффнера, которого считают хорошим знакомым мэра (он в частности стал автором инициативы по награждению Юдина почетной грамотой заксо), также пока дозвониться не удалось.

Напомним, Павел Юдин за последние несколько лет засветился в различных скандалах больше, чем другие главы в Свердловской области. Возможно, последней каплей стал вчерашний скандал в заксобрании. По ходатайству депутата Ильи Гаффнера Юдин попал в перечень персон, которых хотели наградить Почетной грамотой заксо. Парламентарий посчитал, что его белоярский товарищ достоин грамоты «за большой вклад в развитие округа».

NDNews.ru ранее напоминал о большом вкладе Юдина в развал Белоярского округа и о том, как прокурор области Сергей Охлопков дважды рекомендовал губернатору отправить Юдина в отставку, а также о том, что подчиненный Юдина Сергей Прохоренко на днях был приговорен к 9 годам лишения свободы за взяточничество и штрафу в размере 233 млн рублей. Когда депутаты заксо на вчерашнем заседании дошли до вопроса о наградах, они обнаружили, что фамилия Юдина из списка пропала. Докладчик Владимир Анисимов сообщил, что Юдина вычеркнули из списка, потому что внесший его туда Гаффнер свое ходатайство о награждении отозвал. Вероятно, на последствия от награждения чиновника из Белоярки ему намекнули в администрации губернатора. Сам Гаффнер в обсуждении участия не принимал, хотя находился в зале. Павел Юдин в здании заксо даже замечен не был.

Добавим, что вчера в заксобрании корреспондент NDNews.ru задал врио губернатора Евгению Куйвашеву вопрос: должен ли Павел Юдин нести какую-то ответственность за преступные действия своего подчиненного? «Решение о том, должен он нести ответственность или нет, каждый должен принимать сам», – ответил Евгений Куйвашев. Возможно, эту мысль вчера донесли и до Юдина, результатом чего и могло стать решение об отставке.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 07.06.17

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