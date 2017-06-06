Награждение одиозного главы Юдина отменили из-за боязни всероссийского скандала

Затею с награждением главы Белоярского городского округа почетной грамотой Заксобрания спешно отменили. Администрация губернатора пришла в ужас от возможного скандала, в который могло вылиться это действо и приняла экстренные меры.

Как говорит источник агентства в заксобрании, наградить Юдина предложил его хороший знакомый – не менее «прославленный» депутат Илья Гаффнер. «Когда об этом узнали в резиденции, Куйвашев и Тунгусов пришли в ужас, представив возможные репутационные потери. С Гаффнером немедленно связались, и он срочно «скорректировал свою позицию», отозвав представление», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, что несмотря на то, что награды Юдин не получит, на своем тёплом месте он сидит довольно крепко, и губернатора это вполне устраивает. Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков не раз рекомендовал губернатору отправить Юдина в отставку. Первое предложение инициировать процедуру отставки главы Белоярского городского округа Куйвашеву было отправлено в начале ноября 2015 года, однако к каким-либо действиям главы региона это не привело. «Серьезность и массовость выявленных фактов свидетельствуют о грубых системных нарушениях в деятельности органов местного самоуправления и лично главы Белоярского городского округа Павла Юдина, намеренном неисполнении обязанностей по решению вопросов местного значения, что прямо нарушает права и законные интересы жителей Белоярского городского округа, подрывает авторитет органов государственной власти и местного самоуправления», – сообщали в прокуратуре. Спустя полгода Охлопков еще раз порекомендовал губернатору Свердловской области задуматься об отставке главы Белоярского района Павла Юдина. Прокуроры привели несколько серьезных аргументов. Помимо нарушений при освоении средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры и нецелевой траты средств администрацией ГО, в прокуратуре указали и на нарушения закона непосредственно главой ГО. Юдин не стеснялся «брать в долг» деньги на штрафы, назначенные именно ему, из бюджета городского округа. «Серьезность и массовость выявленных фактов свидетельствуют о грубых систематических нарушениях в деятельности лично главы Белоярского городского округа Павла Юдина, намеренном неисполнении им обязанностей по решению вопросов местного значения, что прямо нарушает права и законные интересы жителей Белоярского городского округа, подрывает авторитет органов государственной власти и местного самоуправления. В связи с указанными обстоятельствами прокурор области Сергей Охлопков направил Губернатору региона предложение вернуться к рассмотрению вопроса об удалении в отставку главы Белоярского городского округа Павла Юдина», – заявляли в прокуратуре. Однако и на этот раз никаких мер в отношении Юдина главой региона предпринято не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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