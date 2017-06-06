Цинизм: развалившего Белоярский округ главу наградят Почетной грамотой заксобрания / Прокуратура неоднократно рекомендовала отправить его в отставку

Жители Белоярского округа возмущены планами свердловского заксобрания наградить их главу Павла Юдина Почетной грамотой «за большой вклад в развитие округа». Они вспоминают, что самого главу областной прокурор неоднократно рекомендовал уволить за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а подчиненный Юдина, главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко, накануне был приговорен к 9 годам колонии строгого режима за взяточничество.

О том, что «заслуги» Юдина оценены столь высоко, рассказал депутат заксо от КПРФ Вячеслав Вегнер. «Да, да, это тот самый район, где жители замерзают два года подряд, это тот самый глава городского округа, зама которого осудили за взятку на 9 лет, это тот самый глава городского округа, где в прошлом году судили руководителя отдела ЖКХ округа за оплату на 17 миллионов рублей невыполненных работ и присудили реальный срок, это тот самый глава городского округа, об отстранении которого прокуратура области два раза вносила предписание», – написал Вегнер в соцсети. Сегодня за награждение Юдина должны проголосовать депутаты заксо на своем очередном заседании. Вегнер заявил, что будет добиваться исключения этого вопроса из повестки. Кроме того, следует выяснить, кто из депутатов предложил предложить сделать столь «оригинальный» выбор.

Напомним, что в октябре 2014 года Павел Юдин ввел режим ЧС в некоторых населенных пунктах округа. На основании постановления о введении ЧС, мэрия без проведения конкурса заключила контракты на строительство газовой котельной в селе Бруснятское на сумму свыше 13 млн рублей, а также двух котельных в селах Черноусово и Логиново с такой же ценой контракта. Также в материалах дела сказано, что с ноября по декабрь 2014 года более 33 млн рублей по оплате работ в рамках муниципальных контрактов были перечислены на счет фирмы-подрядчика. Свидетели показали, что 10% от этой суммы ушло в качестве «отката» куратору ЖКХ Сергею Прохоренко. При «обналичке» откатов толщина пачек денег составляла до 9 см. При этом рядовые белоярцы подозревают, что все это делалось как минимум не без ведома мэра. Однако на процессе Прохоренко ему досталась скромная роль свидетеля. Между тем, министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в интервью NDNews.ru заявлял – в ситуации с сорванным отопительным сезоном виноват глава городского округа.

При этом прокурор Свердловской области Сергей Охлопков не раз рекомендовал губернатору отправить Юдина в отставку. Первое предложение инициировать процедуру отставки главы Белоярского городского округа Куйвашеву было отправлено в начале ноября 2015 года, однако к каким-либо действиям главы региона это не привело. Как показала проверка, администрация Белоярского городского округа не контролировала деятельность муниципальных заказчиков, в частности подконтрольного главе округа МКУ «Отдел капитального строительства, газификации и ЖКХ», ответственного за закупки в сфере строительства и ЖКХ. За истекший период 2015 года прокуратура только в деятельности МКУ БГО «Отдел капитального строительства, газификации и ЖКХ» выявила 28 нарушений законодательства в сфере закупок, а также при расходовании бюджетных средств. «Серьезность и массовость выявленных фактов свидетельствуют о грубых системных нарушениях в деятельности органов местного самоуправления и лично главы Белоярского городского округа Павла Юдина, намеренном неисполнении обязанностей по решению вопросов местного значения, что прямо нарушает права и законные интересы жителей Белоярского городского округа, подрывает авторитет органов государственной власти и местного самоуправления», – сообщали в прокуратуре. Спустя полгода Охлопков еще раз порекомендовал губернатору Свердловской области задуматься об отставке главы Белоярского района Павла Юдина. Прокуроры привели несколько серьезных аргументов. Помимо нарушений при освоении средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры и нецелевой траты средств администрацией ГО, в прокуратуре указали и на нарушения закона непосредственно Юдиным. Юдин не стеснялся «брать в долг» деньги на штрафы, назначенные именно ему, из бюджета городского округа. «Серьезность и массовость выявленных фактов свидетельствуют о грубых систематических нарушениях в деятельности лично главы Белоярского городского округа Павла Юдина, намеренном неисполнении им обязанностей по решению вопросов местного значения, что прямо нарушает права и законные интересы жителей Белоярского городского округа, подрывает авторитет органов государственной власти и местного самоуправления. В связи с указанными обстоятельствами прокурор области Сергей Охлопков направил Губернатору региона предложение вернуться к рассмотрению вопроса об удалении в отставку главы Белоярского городского округа Павла Юдина», – заявляли в прокуратуре. Однако и на этот раз никаких мер в отношении Юдина главой региона предпринято не было.

NDNews.ru проследит, как воспримут депутаты перспективу награждения главы Белоярки.

ФОТО В.Вегнер

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