Четверг, 8 июня 2017, 16:53 мск

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Глава Белоярского ГО нестандартно отреагировал на вопрос об осужденном заме и отставке (ВИДЕО)

Глава Белоярского ГО нестандартно отреагировал на вопрос об осужденном заме и отставке (ВИДЕО)

Корреспонденты NDNews.ru решили лично получить от главы округа Павла Юдина ответы на два актуальных вопроса: кто заменит зама по коммунальному хозяйству Прохоренко, и правда ли, что Юдин написал заявление «по собственному». Чиновник удивил съемочную группу оригинальной реакцией на журналистов.

После вопроса о том, кто возглавил управление коммунального хозяйства после вынесения приговора Прохоренко (он получил 9 лет), городской глава захихикал и захлопнул перед камерой дверь. Осознав, что выходить из приемной нужно (в другом кабинете Юдина ждали коллеги), чиновник все-таки открыл дверь, объяснив свое поведение репликой: «Клоуны, бл…». По пути на совещание глава округа кратко прокомментировал вторую новость, связанную с его персоной – информацию о : «Вот какой … написал, у того комментарий и берите».

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Добавим, у главы Белоярского ГО достаточно поводов для нервной реакции на журналистов. Кроме многолетнего шлейфа чрезвычайных происшествий, уголовных дел о хищениях в коммунальном хозяйстве, и взятках, есть некрасивая история с домом для переселенцев из аварийного жилья. Люди заехали в новостройку спустя полгода после сдачи, и сегодня жалуются на , и сгнившую отделку.

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NDNews.ru уже писал об этой истории, она логично продолжена новыми уголовными делами в отношении подрядчика и администрации. 15 июня осматривать дом приедут сотрудники областной прокуратуры. А началась неделя с вынесения приговора заму главы по ЖКХ – господину Прохоренко: он получил 9 лет строгого режима взяточничество. Вторник принес очередные удивительные вести: областным депутатам почетной грамотой за вклад в развитие округа. Но вопрос потом все же сняли с повестки.

Белоярский, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 08.06.17

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