Областной суд вернул дело экс-замглавы Белоярки в районный суд

Дело экс-замглавы Белоярского округа по вопросам ЖКХ Сергея Прохоренко вернули на повторное рассмотрение в Белоярский райсуд, который ранее вынес приговор чиновнику – 9 лет колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей.

Как сообщили в свердловском областном суде, в суде первой инстанции будут устранены процессуальные недочеты протокола судебного заседания, после чего дело вернется обратно в облсуд, где будет рассмотрена апелляционная жалоба на приговор.

Прохоренко обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, которое вело свердловское управление СКР, Прохоренко получал взятки от одного из бизнесменов Белоярского за подряды на строительство газовых котельных. В общей сложности в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика частями свыше 3,3 млн рублей.

Чиновника приговорили в июне этого года к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей. Также Прохоренко запретили занимать руководящие должности в течение 2 лет.

Прохоренко с данным решением не согласился и обжаловал его в областном суде.

Екатеринбург, Максим Бородин

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