Осужденный на 9 лет колонии вице-мэр Белоярки все еще не освободил должность

Замглавы Белоярского городского округа по ЖКХ Сергей Прохоренко, приговоренный районным судом к 9 годам строгого режима, по-прежнему остается в штате администрации, и оснований для его увольнения нет.

Как рассказал РИА «Новый День» новый глава муниципалитета Андрей Горбов, вступивший в должность на прошлой неделе, для увольнения Прохоренко могут быть два основания: вступивший в законную силу приговор суда или заявление об увольнении по собственному желанию. Поскольку Прохоренко сейчас обжалует вынесенный ему приговор в Свердловском областном суде, а заявление «по собственному желанию» не пишет, оснований для его увольнения нет. Тем не менее, глава рассматривает возможность назначения кого-то на эту должность в статусе «и.о.». «Мне ждать некогда, отопительный сезон уже начался. Есть несколько кандидатов на эту должность, выберу кого-то из них», – сообщил Горбов. Он также рассказал, что на днях покинул свой пост директор скандально известного МУП «Новые технологии» Владимир Юрлов. Его место занял Виктор Пименов – бывший директор МУП «Белоярские тепловые сети». Где сейчас находится и чем занят бывший глава, Павел Юдин, неизвестно. По свидетельству очевидцев, на инаугурации нового главы 27 октября он не появлялся.

Ранее Андрей Горбов назначил себе заместителя по социальным вопросам. Им стал экс-депутат местной думы Владислав Гилев, сменивший на этом посту Елену Юрлову. Напомним, Сергей Прохоренко обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, которое вело свердловское управление СКР, Прохоренко получал взятки от одного из бизнесменов Белоярского за подряды на строительство газовых котельных. В общей сложности в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика частями свыше 3,3 млн рублей. Чиновника приговорили в июне этого года к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей. Прохоренко с данным решением не согласился и обжаловал его в областном суде. Очередное заседание назначено на 14 ноября. Добавим, что согласно законодательству, хотя уволить его до вступления в силу приговора нельзя, зарплата чиновнику не начисляется, так как он не исполняет служебных обязанностей.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 01.11.17

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