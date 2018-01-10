Бывший глава «замороженного» Белоярского района стал начальником в министерстве общественной безопасности

Бывший глава Белоярского района и родственник депутата заксо Ильи Гаффнера Павел Юдин официально перешел на работу в Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Как сообщили в министерстве, Юдин возглавил оперативный отдел этой структуры. Напомним, до этого Павел Юдин был главой Белоярского района. За время его работы район прославился главным образом провалами в организации отопительного сезона. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в интервью для «Нового Дня» пояснил, что считает виноватым в сорванном отопительном сезоне Юдина. Бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко приговорили к 9 годам колонии за взятку, но позднее дело отправили на новое рассмотрение.

Прокуратура неоднократно рекомендовала отправить в отставку самого Юдина. «Серьезность и массовость выявленных фактов свидетельствуют о грубых системных нарушениях в деятельности органов местного самоуправления и лично главы Белоярского городского округа Павла Юдина, намеренном неисполнении обязанностей по решению вопросов местного значения, что прямо нарушает права и законные интересы жителей Белоярского городского округа, подрывает авторитет органов государственной власти и местного самоуправления», – сообщали ранее в прокуратуре. Вместо этого в заксо решили проголосовать за награждение тогда еще главы Белоярки грамотой «за большой вклад в развитие округа». После скандала в СМИ депутаты резко передумали.

В этом году в Белоярке выбирали нового главу. Павел Юдин не смог добраться до финального этапа конкурса.

Добавим, после суда над Прохоренко корреспонденты РИА «Новый День» попытались выяснить, кто займет его место и какие планы у самого Юдина по дальнейшей работе по управлению городским округом (были слухи, что он добровольно уйдет в отставку). «Клоуны, бл…», «Вот какой … написал, у того комментарий и берите», – прокомментировал чиновник, возглавляющий теперь отдел в министерстве общественной безопасности.

Павел Юдин матом отвечает на вопрос

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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