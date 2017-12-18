Приговор осужденному за взятку бывшему вице-мэру Белоярского отменен

Приговор бывшему заместителю главы Белоярского городского округа Сергею Прохоренко, осужденному за взятку, отменен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осужденного было решено направить дело на повторное рассмотрение в Белоярский районный суд, иным составом. В облсуде заявили, что суд первой инстанции допустил нарушения уголовно-процессуального закона.

Напомним, бывший замглавы Белоярки по ЖКХ Сергей Прохоренко обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, которое вело свердловское управление СКР, Прохоренко получал взятки от одного из бизнесменов Белоярского за подряды на строительство газовых котельных. В общей сложности в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика частями свыше 3,3 млн рублей. Чиновника приговорили в июне этого года к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей.

Сегодня Сергей Прохоренко выйдет из СИЗО – как пояснили в облсуде, бывший чиновник отпущен под подписку о невыезде.

Белоярский, Екатеринбург, служба информации

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