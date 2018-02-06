В селе под Белояркой вышла из строя котельная (ФОТО)

В поселке Студенческий Белоярского района снова коммунальное ЧП – из строя вышел один из двух котлов газовой котельной. Местные жители уверены, что и второму осталось недолго, оборудование топит из трубы, которая лопнула более месяца назад. Температура в домах уже упала до 16 градусов, в случае похолодания дома вымерзнут.

О том, что Студенческий посреди зимы может остаться без отопления, РИА «Новый День» уже писало. 30 декабря здесь прорвало трубу. К полному отключению тепла это не привело, котел продолжил работать за счет постоянной подпитки холодной водой. Эту аварию не устранили до сих пор. Однако накануне, как рассказал житель Белоярского района Иван Десятков, оборудование не выдержало – из-за постоянного перепада температуры сломался один из двух котлов. «Это новая котельная, построили буквально два года назад, но теперь из-за халатности коммунальщиков ее уже надо ремонтировать. А когда будет ремонт – никому не ясно. Более того, второй котел так же может выйти из строя по тем же причинам, – рассказывает собеседник агентства. – Сейчас в котельной находится только один сотрудник ООО «Косулинское производственное предприятие» (которая обслуживает котельную) – но это не ремонтник, а мастер. Женщина банально собирает воду, чтобы от сырости не «полетела» электроника».

«Это все клевета, я только что приехал оттуда. Ведутся подготовительные работы, один котел работает, второй запустим к вечеру. Надо понимать, что у нас нет водоподготовки, один из элементов просто вышел из строя. У нас было порядка шести аварий, осталось две, сегодня запустим котел, завтра на теплотрассе устраним порыв. Все дома отапливаются», – прокомментировал ситуацию глава городского округа Андрей Горбов. По его словам, никакого ужасного коммунального ЧП в поселке нет, дома отапливаются, хоть и по сниженной температуре, «обычная авария», как выразился глава.

Та же позиция и у начальника ООО «Косулинское производственное предприятие» Геннадия Баркова: «Вчера в районе обеда на одном из котлов, как говорят в народе, побежала водичка. Снижение параметров незначительное, рабочая ситуация, сегодня все запустим. Ничего глобального нет». Дозвониться до главного по ЖКХ Белоярского ГО Антона Полуяктова не удалось.

Добавим, сегодня в Белоярском районном суде начались повторные слушания по делу Сергея Прохоренко, экс-замглавы района по ЖКХ. Он обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, которое вело свердловское управление СКР, Прохоренко получал взятки от одного из бизнесменов Белоярского за подряды на строительство газовых котельных. В общей сложности в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика частями свыше 3,3 млн рублей. Чиновника приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 233 млн рублей, но приговор отменили и отправили дело на новое рассмотрение из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства во время суда.

Фото Ивана Десяткова

Белоярский район, Светлана Загороднева

Белоярский район. Другие новости 06.02.18

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