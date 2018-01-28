Сломавшаяся котельная уже месяц заливает поселок под Белоярским (ФОТО)

В Свердловской области продолжаются коммунальные ЧП. И некоторые из них коммунальщики предпочитают игнорировать. В поселке Студенческий Белоярского района до сих пор не устранили аварию, произошедшую 30 декабря, с тех пор люди мерзнут, а по поселку бежит коммунальный ручей.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» житель района Иван Десятков, в поселке Студенческий 30 декабря прорвало трубу. К полному отключению тепла это не привело, котел работает, его дополнительно подпитывают холодной водой. Однако температура в домах упала – по словам Десяткова, в помещениях не более 17 градусов. Он несколько раз обращался к главе Андрею Горбову с просьбой заняться аварией, но это ни к чему не привело.

Уже практически месяц по поселку бежит коммунальный ручей – причем не где-то на выезде, а прям по поселковой улице, люди каждый день вынуждены обходить эти места, понятно, что незаметным для коммунальщиков ручей не остается. «Люди жалуются, что в домах холодно. А проблема не решается. С 30 декабря ничего сделать не могут», – уточнил активист.

ФОТО: Иван Десятков

Белоярский район, служба информации

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