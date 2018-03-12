Поселок под Белояркой снова замерзает: в садике и квартирах 11 градусов (ФОТО)

В поселке Студенческом Белоярского района снова череда коммунальных аварий. На этот раз трубы лопнули в пяти местах – холодно в жилых домах, в детсаду 11 градусов, в больнице и того ниже.

Авария произошла еще на прошлой неделе, до праздников – но из-за нерабочих дней вернуть тепло оперативно не удалось. Местные жители жалуются на холод буквально во всех помещениях. В квартирах около 11-16 градусов. В поселке есть ФАП, где около 10 градусов. Заболевшие приема ждут, не снимая курток. В детсаду всего 11 градусов. Как рассказал житель района Иван Десятков, в садике сейчас работает одна группа – дети разного возраста находятся в одном помещении, которое обогревателями нагрели до 20 градусов. Три группы закрыто.

По словам ответственного за ЖКХ в районе Антона Полуяктова, коммунальщики работали в праздничные дни, из пяти порывов устранили несколько, на часть поставили зажимы. «Это имущество находится не у нас на балансе, передано в частные компании, они планируют работать сегодня и завтра. Отопление в поселке есть, но температура невысокая, 16-18 градусов». Он добавил, что в ближайшие дни в домах должно потеплеть. Добавим, в ближайшие дни в Белоярском районе на самом деле должно потеплеть – синоптики пообещали. Но сегодня ночью были заморозки ниже 20 градусов, холода по ночам ждут жителей домов без тепла и в ближайшие двое суток.

Белоярский район, Светлана Загороднева

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