Поселок Студенческий остался без тепла из-за забывчивых коммунальщиков (ФОТО)

В дома поселка Студенческого возвращается отопление, пропавшее из-за череды аварий накануне мартовских праздников. Оказывается, жители замерзали не только из-за ветхости сетей, но и из-за нерасторопности коммунальщиков.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков, к вечеру сегодняшнего дня отопление в поселок не вернулось, но некоторое оживление в населенном пункте есть. «Начальник управы бегает с отвёрткой и спускает воздух с батарей», – рассказал Десятков.

Несколько иная версия оказалась у главы администрации городского округа Андрея Горбова. «Я в поселке был вчера и был сегодня. В школе и садике 22 градуса. У нас был порыв 7 числа, закончили ремонтировать тогда в полпервого ночи. Только на праздники воду с батарей не спустили. Потому и холодно было, сейчас систему прогнали, батареи нагреваются», – прокомментировал Горбов.

«В большей части поселка батареи 25 градусов, это сама батарея, то есть в домах 10 градусов. Но есть часть жилых помещений, там доходит до 18 градусов. Максимальное показание на батарее, которое я нашел, – 46 градусов. Жители такого факта, что воду спускают, не заметили. А вот в соцобъектах – да, спускали», – рассказал замглавы Белоярского ГО Владислав Гилев, приехавший в поселок. Свои слова он и Десятков подтвердили фотографиями.

Жители поселка Студенческий пожаловались на отсутствие отопления в понедельник, причем, по их словам, тепла не было все праздничные дни. Как ранее пояснял ответственный за ЖКХ в районе Антон Полуяктов, проблема связана с ветхими сетями, за день произошло пять аварий.

Белоярский район, Светлана Загороднева

Белоярский район. Другие новости 14.03.18

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