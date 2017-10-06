Юдина выкинули из списка кандидатов на пост главы Белоярского района

Действующий глава Белоярского района Павел Юдин не смог добраться до финального этапа конкурса по выборам нового главы. Конкурсная комиссия не внесла его в спискок претендентов, который будет рассматривать дума.

Сегодня конкурсная комиссия отобрала кандидатов, которые будут представлены на выборах в думе Белоярского района. Это уже практически финальный этап отбора – ранее все кандидаты прошли проверку документов, презентовали свои программы. Остался последний этап – голосование действующих депутатов за кандидата, который попал в окончательный список конкурсной комиссии. И в этом списке не оказалось действующего главы Павла Юдина.

Первый тур конкурса по отбору кандидатов на пост главы Белоярского округа состоялся. «Выборы Главы района! На рассмотрение Думы, вышли: Горбов, Карелен и Привалов! Поздравляю!", – написал сегодня на своей странице в фейсбуке депутат Владислав Гилев. Корреспонденту РИА «Новый День» он пояснил, что, судя по всему, конкурсная комиссия решила рассудительно подойти к отбору – а потому чиновника, «прославившегося» провалами в ЖКХ и другими проблемами в районе, решили снова к власти не допускать.

Напомним, на пост главы претендовали 9 человек: Павел Юдин, действующий депутат гордумы Алексей Бутаков и экс-депутат Наталья Зайка, бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов, бывший глава Белоярского Александр Привалов, бывший соперник действующего главы Павла Юдина на выборах 2013 года Богдан Процык, пенсионер Николай Брусницын, экс-заместитель главы округа по экономике Эдуард Карелин, начальник одного из отделов ГКУ «Областной информационно-расчетный центр» Сергей Леднев. По данным источников РИА «Новый День», реальных претендентов – только два: действующий глава Павел Юдин – по слухам, протеже депутата заксо Ильи Гаффнера, и руководитель Белоярской сельской управы Андрей Горбов. Голосование, скорее всего, состоится в конце следующей недели или 16-17 октября.

Белоярский район, служба информации

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