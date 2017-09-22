Все девять кандидатов на пост главы Белоярского прошли во второй тур

Первый тур конкурса по отбору кандидатов на пост главы Белоярского округа состоялся.

Как рассказала РИА «Новый День» один из кандидатов Наталья Зайка, первый этап – проверку документов – прошли все девять претендентов. Второй тур назначен на 29 сентября, когда каждый кандидат должен будет представить 15-минутную презентацию своей программы развития округа. После этого конкурсная комиссия отберет двух или трех претендентов, которые будет представлены на выбор городской думе.

Напомним, среди участников конкурса – действующий мэр Павел Юдин, действующий депутат гордумы Алексей Бутаков и экс-депутат Наталья Зайка, бывший глава Белоярской поселковой управы Андрей Горбов, бывший глава Белоярского Александр Привалов, бывший соперник действующего главы Павла Юдина на выборах 2013 года Богдан Процык, пенсионер Николай Брусницын, экс-заместитель главы округа по экономике Эдуард Карелин, начальник одного из отделов ГКУ «Областной информационно-расчетный центр» Сергей Леднев. Добавим, что, по данным источников РИА «Новый День», реальных претендентов – только два: действующий глава Павел Юдин – по слухам, протеже депутата заксо Ильи Гаффнера, и руководитель Белоярской сельской управы Андрей Горбов. «Гаффнер уже бегает и всем рассказывает, что он согласовал Юдина и с Куйвашевым, и с Тунгусовым. Но на самом деле исход пока не ясен. Горбов – единственный, кто в прошлом году действительно работал, существенная часть думы на его стороне, а дума там довольно боевая. Скорее всего, на заседание думы вынесут этих двоих и кого-нибудь еще одного», – предполагает источник, близкий к администрации губернатора.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 22.09.17

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