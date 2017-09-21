Слух дня: депутат Гаффнер предсказывает своему ставленнику Юдину новый срок в Белоярке

В Белоярском городском округе на завтра намечено заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы. Всего на пост претендуют девять человек, но, как говорят источники РИА «Новый День», реальных – только два: действующий глава Павел Юдин – по слухам, протеже депутата заксо Ильи Гаффнера – и руководитель Белоярской сельской управы Андрей Горбов. «Гаффнер уже бегает и всем рассказывает, что он согласовал Юдина и с Куйвашевым, и с Тунгусовым. Но на самом деле исход пока не ясен. Горбов – единственный, кто в прошлом году действительно работал, существенная часть думы на его стороне, а дума там довольно боевая. Скорее всего, на заседание думы вынесут этих двоих и кого-нибудь еще одного. Остальные – не в счет, это либо бывшие, либо городские сумасшедшие», – считает собеседник агентства.

Екатеринбург. Другие новости 21.09.17

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