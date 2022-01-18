Не служивший в армии мэр доказал, что получил военный билет законно

Свердловский областной суд отменил решение Нижнетуринского суда, который в сентябре прошлого года признал незаконной выдачу военного билета мэру Нижней Туры Алексею Стасёнку. В армии последний никогда не служил.

Как сообщили в пресс-службе инстанции, апелляцию подала призывная комиссия Нижней Туры, сам Стасёнок в деле участвовал в качестве заинтересованного лица. Выслушав доводы сторон, областной суд постановил, что военный билет Стасёнку выдан в соответствии с законом.

В материалах Нижнетуринского суда говорится, что 6 июля 2021 года Стасёнок обратился в военкомат с заявлением о выдаче ему военного билета, что и было сделано. Прокуратура Нижней Туры посчитала, что при этом имело место нарушение закона – якобы призывная комиссия не узнавала, почему Стасёнок не служил в армии. Вывод о том, что мэр не «косил» от исполнения воинского долга, комиссия, по мнению прокурора, сделала лишь на основании отказа в возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Комиссия же, в свою очередь, утверждала, что Стасёнок страдает заболеванием, которое дает право на освобождение от службы в армии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»