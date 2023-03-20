За пост главы Нижней Туры будут бороться три чиновника и бизнесмен

В Нижней Туре завершился прием документов от желающих поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы города.

Как рассказали «Новому Дню» в аппарате городской думы, в конкурсе будут участвовать четверо. Это и.о. главы, председатель городской думы Андрей Постовалов, индивидуальный предприниматель Алексей Вахрушев, руководитель городского управления ГО и ЧС Наталья Ипатова и замглавы Владимир Садырев. На первом этапе, который будет проходить с 30 марта по 7 апреля, конкурсная комиссия проверит документы кандидатов, на втором они представят свое видение развития муниципалитета. После этого комиссия выберет двух или более кандидатов, которых вынесет на голосование городской думы.

Напомним, до середины февраля главой Нижней Туры был Алексей Стасёнок. Он досрочно покинул пост «исключительно по семейным обстоятельствам». Затем стало известно, что Стасёнок стал заместителем главы Среднеуральска Александра Ковальчика. Как уже сообщал «Новый День», еще с прошлого года в Среднеуральске говорят, что Александр Ковальчик может досрочно покинуть свой пост, в этом случае Стсёнок может подняться до главы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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