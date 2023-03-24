Глава Среднеуральска уходит в отставку

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик уходит в отставку.

Чиновник написал заявление, в котором просит городскую думу досрочно прекратить его полномочия с 30 марта. Эту информацию «Новому Дню» подтвердила его пресс-секретарь Ольга Булатова. Сам Ковальчик ничего комментировать не стал, только сообщил, что он находится в отпуске.

Напомним, о том, что Александр Ковальчик может досрочно покинуть свой пост, говорили с прошлого года. У главы довольно напряженные отношения с местной думой (в 2022 году она признала его работу неудовлетворительной), в городе сложная ситуация с коммунальным хозяйством. Кроме того, в 2022 году Среднеуральск показал не самый лучший результат по выборам губернатора Свердловской области. За Евгения Куйвашева проголосовали только 54,83% горожан (в среднем по области – 65,87%). Это третье место с конца.

Недавно первым замом Ковальчика стал бывший главы Нижней Туры Алексей Стасёнок. Вероятно, теперь его ждет повышение.

Среднеуральск, Евгения Вирачева

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