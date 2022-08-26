Депутат рассказал, что не так с канализацией, в которой погибли люди

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов рассказал о непростой ситуации с очистными сооружениями в Среднеуральске, где накануне погибли двое рабочих.

На своей странице в соцсети Алексей Свалов указывает, что объект уже давно был проблемным. МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» (СУВКХ) было создано только в апреле 2022 года, сети и сооружения бывший арендатор начал ему передавать только в июле. До этого, начиная с 2006 года, муниципальные сети холодного водоснабжения и водоотведения арендовала частная компания. Арендная плата, по данным Свалова, в муниципалитет не поступала, равно как и достоверная информация о качестве сетей.

«Компания выполняла лишь аварийно-восстановительные работы, как их оценивали жители, мы знаем. Однако новые дома к сетям подключались, при этом технические документы в муниципалитет не поступали, неизвестно, какие работы выполнял застройщик, чтобы подключиться. А очистные сооружения города, я не раз об этом говорил и заострял внимание, устарели еще в восьмидесятые годы прошлого века. Попытка построить новые совпала с годами перестройки, и строительство было заброшено», – пишет депутат.

В 2016 году был подготовлен проект реконструкции, но подрядчика не нашли. В 2019 году проект 2016 года выставили на конкурс, заключили муниципальный контракт на строительно-монтажные работы на сумму около 600 миллионов. В контракт включили разработку нового проекта и новой рабочей документации и начали строить, не дождавшись госэкспертизы. Во время работ снесли часть старых сооружений, возвели объекты, не предусмотренные проектом 2016 года. Очистные должны были построить к июлю 2021 года, но к этому сроку работа была сделана лишь на 30 % и по проекту, не имеющему никакого отношения к муниципальному контракту. При этом выросла и его стоимость – до одного миллиарда восемьсот миллионов рублей. Подрядчик ООО «СУСУ» перестал реагировать на обращения администрации, на строительную площадку не выходил, заявляет Свалов. В итоге контракт был расторгнут, а подрядчик решением УФАС признан недобросовестным, часть уплаченных муниципалитетом денег взысканы по банковской гарантии.

В итоге в этом году был создан МУП «СУВКХ», который полностью принадлежит и подконтролен администрации. Но никакой документации на сети город до сих пор не получил, информации о состоянии сетей и сооружений нет.

На сегодня новый проект реконструкции очистных прошел госэкспертизу, положительное заключение ожидают в Среднеуральске к 1 сентября. Стоимость реализации – один миллиард двести восемьдесят миллионов. Причем 280 миллионов уже вложены муниципалитетом, реально для реконструкции нужен миллиард. Сейчас важно приложить все силы и завершить строительство очистных, резюмирует Свалов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне днем на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки системы произошел несчастный случай. Сотрудники предприятия, по предварительным данным, отравились парами скопившейся газовой смеси. Среди погибших – житель Верхней Пышмы, 1961 г.р., и его коллега – жительница Среднеуральска, 1987 г.р. Ещё одной женщине, 1976 г.р. – также жительнице Среднеуральска, удалось выжить, сейчас она находится в отделении реанимации ЦГБ № 1 города Верхняя Пышма в состоянии комы. Возбуждено уголовное дело.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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