В Среднеуральске в канализации погибли люди (ФОТО)

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть двух рабочих.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, трагедия произошла в Среднеуральске в четверг, 25 августа. При работе на местных очистных сооружениях погибли слесарь и женщина-оператор. Еще одна женщина-оператор в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, изучают должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сотрудники полиции Среднеуральска узнали о несчастном случае от врача скорой помощи. Всё произошло на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки системы. Люди, по предварительным данным, отравились парами скопившейся газовой смеси. Среди погибших – житель Верхней Пышмы, 1961 г.р., и его коллега – жительница Среднеуральска, 1987 г.р. Ещё одной женщине, 1976 г.р. – также жительнице Среднеуральска, удалось выжить, сейчас она находится в отделении реанимации ЦГБ № 1 города Верхняя Пышма в состоянии комы.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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