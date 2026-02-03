российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 февраля 2026, 09:06 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Осужден бывший руководитель МУПа, подчиненные которого погибли на очистных сооружениях

Фото СУ СКР по Свердловской области

Суд Верхней Пышмы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» Сергея Ильясова. Его признали виновным в халатности, из-за которой погибли двое сотрудников предприятия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в июне 2022 года Ильясов принял на работу в МУП начальника отдела, не имеющего соответствующего образования и компетенции по организации охраны труда. Сам Ильясов соблюдение требований безопасности тоже не контролировал.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Это привело к тому, что 25 августа случилась трагедия. Погибли слесарь-ремонтник и женщина-оператор, которые работали на очистных сооружениях в Среднеуральске. Их коллега попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре уточнили, что работники «вдохнули залповые выбросы органических бытовых и промышленных отходов, сточных вод и газовой смеси с выраженным сниженным содержанием или отсутствием кислорода, что повлекло за собой возникновение у двоих пострадавших асфиксии, в результате которой они потеряли сознание и упали вниз на металлическую площадку приямка, при этом одна из потерпевших при падении также получила скальпированную рану лобно-височной области».

Суд признал Сергея Ильясова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Ильясова 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото: Верхнепышминский суд

Среднеуральск, Елена Владимирова

