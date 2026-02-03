Осужден бывший руководитель МУПа, подчиненные которого погибли на очистных сооружениях

Суд Верхней Пышмы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» Сергея Ильясова. Его признали виновным в халатности, из-за которой погибли двое сотрудников предприятия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в июне 2022 года Ильясов принял на работу в МУП начальника отдела, не имеющего соответствующего образования и компетенции по организации охраны труда. Сам Ильясов соблюдение требований безопасности тоже не контролировал.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Это привело к тому, что 25 августа случилась трагедия. Погибли слесарь-ремонтник и женщина-оператор, которые работали на очистных сооружениях в Среднеуральске. Их коллега попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. В прокуратуре уточнили, что работники «вдохнули залповые выбросы органических бытовых и промышленных отходов, сточных вод и газовой смеси с выраженным сниженным содержанием или отсутствием кислорода, что повлекло за собой возникновение у двоих пострадавших асфиксии, в результате которой они потеряли сознание и упали вниз на металлическую площадку приямка, при этом одна из потерпевших при падении также получила скальпированную рану лобно-височной области».

Суд признал Сергея Ильясова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Ильясова 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Фото: Верхнепышминский суд

Среднеуральск, Елена Владимирова

