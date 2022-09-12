«Это демократия», – избирком и наблюдатели объяснили причину рекордно низкой явки в Свердловской области

Глава избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко прокомментировала низкую явку (28,47%) на выборах губернатора региона.

«Выборы – дело добровольное. Каждый человек для себя принимает решение: идти на избирательный участок или нет. В этом году не было ни одного обращения в избиркомы о принуждении к голосованию. Жителям Свердловской области было позволено сделать выбор абсолютно самостоятельно. Все кто хотел, пришли на избирательные участки. С нашей стороны, от системы избирательных комиссий, мы проводили максимальное информирование, присутствовали во всех СМИ, доходили до каждого избирателя с индивидуальными приглашениями на выборы», – отметила председатель ИКСО.

Клименко подчеркнула, что однодневные выборы проходили всего в трех субъектах РФ. По ее мнению, у избирателей могла сформироваться привычка, что выборы идут несколько дней, и возможно, это тоже повлияло на явку на выборах губернатора в 2022 году.

«В Свердловской области были разные выборы, разная явка, разная политическая борьба и разный интерес. Когда мы говорим о демократии, добровольности – вот это тот самый случай. Кто хотел, тот и пришел на выборы», – заявил председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что нужно расширять проект «Мобильный избиратель», так как не все жители знали, как можно голосовать не на своем участке. «Досрочного голосования на выборах губернатора в этом году не было. Но мы ведь стремились вычистить выборы, а к досрочному голосованию раньше было много претензий, жалоб на подвозы и прочее. В целом выборы прошли тихо и спокойно», – прокомментировала она.

Напомним, явка на выборах-2022 стала самой низкой за всю историю губернаторских кампаний в Свердловской области. На выборах-2017, когда также победил Евгений Куйвашев, явка избирателей составила 37,31%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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