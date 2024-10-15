Выборы главы в городе, где бывший мэр осужден за взятку, сдвинулись с мертвой точки

На третий год отсутствия полноценного главы в Пышминском районе состоялось первое заседание конкурсной комиссии, которая должна выбрать нового мэра.

Как сообщается на сайте местной думы, комиссия пропустила во второй тур пятерых кандидатов. Это председатель думы Станислав Фоминых, директор местного Водоканала Владимир Кочкин, директор Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования Дмитрий Кравец, ветеран Афганистана Вячеслав Некрасов, начальник управления образования Юрий Шемякин. Второй тур назначен на 24 октября.

Как уже сообщал «Новый День», полномочия прежнего мэра, Виктора Соколова, истекли еще в 2022 году, но конкурс по поиску нового главы затянулся, и Соколов оставался на своем месте на два года дольше.

В конце февраля 2024 года дума Пышминского городского округа по представлению прокуратуры отправила Виктора Соколова в отставку за коррупционные нарушения. Мэр издавал незаконные распоряжения о привлечении себя к работе в выходные и праздничные дни и сам начислял себе рабочие часы. Соколов пытался обжаловать представление прокурора в суде, но Камышловский районный суд, а затем и Свердловский областной суд признали требование прокуратуры законным.

7 марта Виктор Соколов был осужден по обвинению в получении взятки. Он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей (10-кратный размер взятки). Также суд взыскал с него в пользу государства 1,5 млн рублей и запретил работать в органах власти 5 лет после отбытия срока.

Пышма, Елена Владимирова

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