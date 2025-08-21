Суд постановил вернуть мандаты депутатам, которые отказались от них, но передумали

Свердловский областной суд обязал Пышминскую думу восстановить в должности пятерых депутатов, которых коллеги лишили мандатов два месяца назад.

Как сообщили в объединенной пресс-службе свердловских судов, 19 июня депутаты думы Пышминского муниципального округа Татьяна Абатурова, Алексей Астафьев, Александр Коробицын, Татьяна Кривоногова и Иван Сенцов подали заявления о сложении своих полномочий. Но в тот же день передумали и направили по электронной почте уведомления об отзыве заявлений. Тем не менее на следующий день их коллеги проголосовали за прекращение полномочий.

Тогда все пятеро подали административный иск в Камышловский районный суд, оспаривая решение думы. Суд решил, что права истцов были нарушены, решения думы о досрочном прекращении полномочий депутатов были признаны незаконными. На председателя думы возложили обязанность восстановить депутатов в должности.

Дума обжаловала это решение, но 20 августа Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения по существу, лишь уточнил, что обязанность восстановления депутатов в должности возложена не на председателя думы, а на всю думу как коллегиальный орган.

Добавим, что депутатскому демаршу предшествовала долгая интрига с выбором главы города. В конце февраля 2024 года дума Пышминского городского округа по представлению прокуратуры отправила предыдущего главу Виктора Соколова в отставку. 7 марта Соколов был осужден по обвинению в получении взятки, ему дали 8 лет колонии строгого режима.

В начале октября 2024 года состоялось первое заседание конкурсной комиссии, которая должна выбрать нового мэра. Комиссия пропустила во второй тур пятерых кандидатов. Но тур не состоялся – ни один кандидат не набрал нужного числа голосов членов комиссии. В ноябре был объявлен повторный конкурс, но и его дата несколько раз переносилась. В итоге первый тур был проведен в начале 2025 года. 19 июня главой был избран председатель местной думы Станислав Фоминых. После этого пятеро депутатов, поддержавшие его соперника, и решили сдать мандаты.

Пышма, Елена Владимирова

