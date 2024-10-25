В Пышме опять не нашли, кем заменить осужденного мэра

Второй тур конкурса по отбору кандидатов на должность главы Пышмы не состоялся – ни один кандидат не набрал нужное число голосов членов комиссии. Вероятно, в ближайшее время местным депутатам придется начать конкурсную процедуру с самого начала.

Как уже сообщал «Новый День», полномочия прежнего мэра, Виктора Соколова, истекли еще в 2022 году, но конкурс по поиску нового главы затянулся, и Соколов оставался на своем месте на два года дольше.

В конце февраля 2024 года дума Пышминского городского округа по представлению прокуратуры отправила Виктора Соколова в отставку. 7 марта Виктор Соколов был осужден по обвинению в получении взятки. Он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей (10-кратный размер взятки). Также суд взыскал с него в пользу государства 1,5 млн рублей и запретил работать в органах власти 5 лет после отбытия срока.

В начале октября в Пышминском районе состоялось первое заседание конкурсной комиссии, которая должна выбрать нового мэра. Комиссия пропустила во второй тур пятерых кандидатов. Это председатель думы Станислав Фоминых, директор местного Водоканала Владимир Кочкин, директор Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования Дмитрий Кравец, ветеран Афганистана Вячеслав Некрасов, начальник управления образования Юрий Шемякин.

Пышма, Елена Владимирова

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