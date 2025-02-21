Избрание нового мэра в Пышме затянулось больше чем на год

В Пышме снова перенесли первый тур конкурса по избранию главы муниципалитета.

На сайте местной думы опубликовано решение, согласно которому первый этап состоится 26 февраля.

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля 2024 года дума Пышминского городского округа по представлению прокуратуры отправила предыдущего главу Виктора Соколова в отставку. 7 марта Соколов был осужден по обвинению в получении взятки. Он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей (10-кратный размер взятки).

В начале октября 2024 года в Пышминском районе состоялось первое заседание конкурсной комиссии, которая должна выбрать нового мэра. Комиссия пропустила во второй тур пятерых кандидатов. Но второй тур не состоялся – ни один кандидат не набрал нужного числа голосов членов комиссии.

В ноябре был объявлен повторный конкурс, но и его дата несколько раз переносилась.

Пышма, Елена Владимирова

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