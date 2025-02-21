«Предстаем перед страной не в лучшем свете»: в Берёзовском изменят правила выборов мэра

Депутаты городской думы Берёзовского изменят правила конкурса по отбору кандидатов на пост главы, чтобы не допустить повторения ситуации, когда по итогам конкурса управлять муниципалитетом оказалось де-юре некому.

Как сообщается на сайте местной думы, 27 февраля депутаты рассмотрят поправки в положение о порядке проведения конкурса. Если их примут, конкурсная комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап конкурса. Исключение составят кандидаты, в отношении которых принято решение о непредставлении.

Председатель думы Алексей Горевой заявил, что это позволит разрешить неоднозначную ситуацию, которая привела к срыву вступления в должность нового главы округа.

«К сожалению, последние недели мы предстаем перед всей страной не в лучшем свете. В сложившейся ситуации нет вины думы, или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако не состоялось вступление в должность. Высказывания о том, что мы избрали «технического» кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу. Нельзя назвать техническим кандидата, обладающего большим опытом работы и необходимыми компетенциями, который сначала получил поддержку конкурсной комиссии в составе представителей региональной власти и муниципальной думы, а затем одержал победу с большим перевесом», – сказал спикер.

Как уже сообщал «Новый День», победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова – начальник одного из отделов мэрии и по совместительству супруга личного водителя действующего мэра – подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным.

Голосование состоялось 30 января. Перед самым его началом Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, действующего мэра Писцова – 6. 13 февраля суд отказался приостановить решение думы об избрании Юлии Маслаковой главой города на время рассмотрения ее иска к местной думе. Заседание суда состоится 27 февраля. Пока же городом продолжает руководить мэр Евгений Писцов, хотя срок его полномочий истек еще осенью прошлого года.

Берёзовский, Евгения Вирачева

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