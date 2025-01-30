Депутатский демарш: дума Березовского отвергла действующего мэра

В городской думе Березовского завершилось голосование по выборам главы муниципалитета. Победу одержала сотрудница администрации Юлия Маслакова.

Как сообщает телеграм-канал «Говорит Березовский», во время тайного голосования 17 депутатов поддержали Маслакову, шесть – Писцова. При этом Маслакова быть мэром не желает. И если она не примет присягу в ближайшие дни, думе придется объявить новый конкурс.

Как уже писал «Новый День», сегодня в 10:00 выборы начались с того, что начальник инвестиционного отдела администрации Юлия Маслакова перед самым началом голосования заявила, что снимает свою кандидатуру. Председатель думы Алексей Горевой ответил ей, что сегодня вычеркнуть кого-то из бюллетеня для голосования уже невозможно. После этого Маслакова покинула зал заседаний.

На прошлой неделе конкурсная комиссия предложила гордуме двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова и начальника инвестотдела администрации Юлию Маслакову. Евгений Писцов баллотировался уже четвертый раз. Часть депутатов гордумы заявили, что руководство городом пора менять.

Березовский, Елена Владимирова

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