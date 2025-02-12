Выигравшая выборы в Березовском чиновница оспорит в суде свое избрание

Чиновница Юлия Маслакова, которая победила в конкурсе по избранию главы Березовского городского округа, подала в суд на избравшую ее думу – она не хочет руководить городом.

Административный иск Юлии Маслаковой из категории «О защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрирован в Березовском суде, рассматривать его будет судья Лилия Чечулина. Дата заседания пока не назначена.

Другой участник конкурса, юрист Андрей Еланцев, предполагает, что Маслакова сделала это в интересах действующего мэра Евгения Писцова. «Понимая, что шансов избраться у него нет совсем, люди совершенно без всякого стеснения затягивают процесс выборов нового мэра любыми средствами, желая сохранить власть хотя бы на несколько месяцев», – написал Еланцев на своей странице в соцсети. Юрист даже выразил готовность бесплатно защищать в этом процессе интересы думы и жителей Березовского.

Как уже писал «Новый День», голосование по выборам главы муниципалитета состоялось 30 января. Победу одержала сотрудница администрации Юлия Маслакова. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, шесть – Писцова. При этом перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру. Председатель думы Алексей Горевой ответил ей, что в день заседания вычеркнуть кого-то из бюллетеня для голосования уже невозможно.

Напомним, конкурсная комиссия предложила гордуме двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова и начальника инвестотдела администрации Юлию Маслакову. Евгений Писцов баллотировался уже четвертый раз. Часть депутатов гордумы заявили, что руководство городом пора менять.

Березовский, Елена Владимирова

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