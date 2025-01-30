Дума Березовского сегодня выберет мэра

В 10:00 в думе Березовского начнется заседание, в ходе которого депутаты должны выбрать главу города на ближайшие 4 года.

Как уже сообщал «Новый День», конкурсная комиссия предложила гордуме двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова и начальника инвестотдела администрации Юлию Маслакову.

Евгений Писцов в случае победы займет кресло мэра четвертый раз подряд. Впрочем, часть депутатов гордумы считают, что руководство городом пора менять. Возможно, голосование принесет сюрпризы.

Кроме того, не исключен вариант, что второй претендент, Юлия Маслакова, снимет свою кандидатуру. Тогда процесс отбора придется начинать сначала.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube