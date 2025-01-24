Березовским депутатам предстоит выбор между действующим мэром и его подчиненной

В Березовском завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщает сообщество «Реальный Березовский» «ВКонтакте», для голосования местной думе предложат двух кандидатов из десяти: действующего главу Евгения Писцова и сотрудницу городской администрации Юлию Маслакову.

Во второй тур прошли 10 кандидатов. Вчера свои программы представили четверо – мэр Евгений Писцов, председатель думы Алексей Горевой, директор медицинского центра Светлана Очканова и Игорь Ненашев – директор юридической фирмы, в прошлом – руководитель МКУ «Благоустройство и ЖКХ.

Сегодня перед конкурсной комиссией выступили еще шесть кандидатов: начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского городского округа Юлия Маслакова, директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, юрист Андрей Еланцев, общественники Сергей Стецов, Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин.

Отметим, ранее политологи прогнозировали, что в финал выйдут Писцов и Горевой.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube