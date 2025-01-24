Интрига с выборами главы Березовского скоро разрешится

В Березовском завершается конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Вчера свои программы представили четыре кандидата, сегодня выступят оставшиеся шесть.

Как сообщает сообщество «Березовский. Новости Золотого города», первым выступил председатель местной думы Алексей Горевой. Он заявил, что в последний год у него с мэром Евгением Писцовым возникли разногласия по поводу того, как вести хозяйство Берёзовского городского округа. «Я вижу немного по-другому. На мой взгляд, команда не совсем эффективно работает», – подчеркнул Горевой.

Затем свою программу представила директор медицинского центра Светлана Очканова. Она акцентировала внимание на учреждениях образования. По ее словам, важная задача для города – ликвидировать очереди в детские сады для детей 1,5 до 3 лет, а также вторую смену в школах.

Третьим выступил действующий мэр Евгений Писцов. Он заявил, что не видит смысла в замене своей команды, но уже работает и будет работать над повышением ее квалификации. Говоря о наболевшей проблеме строительства очистных сооружений в поселке Монетном, Писцов ответил, что самостоятельно муниципалитет миллиардное финансирование не вывезет никогда – потребуется участие регионального бюджета.

Последним выступил кандидат Игорь Ненашев – директор юридической фирмы, в прошлом – руководитель МКУ «Благоустройство и ЖКХ», его доклад был посвящен в основном именно этой теме. «Освоение бюджета в прошлом году в МКУ «Благоустройство и ЖКХ», по моим сведениям, менее 80%. Это неэффективная работа», – заявил Ненашев.

Сегодня перед конкурсной комиссией выступят еще шесть кандидатов: начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского городского округа Юлия Маслакова, директор «Березовской клиники» Неля Пономарева, юрист Андрей Еланцев, общественники Сергей Стецов, Алексей Дмитриев, Евгений Черемисин. После этого комиссия должна рекомендовать депутатам городской думы как минимум двух кандидатов.

По мнению экспертов, с наибольшей вероятностью в финал выйдут Алексей Горевой и Евгений Писцов. Ранее политолог Анатолий Гагарин комментировал «Новому Дню», что в Березовском сложилась достаточно любопытная ситуация: «Вопрос в том, чтобы согласовать интересы всех участников процесса, найти компромисс. Возможно, консенсус уже достигнут или будет достигнут в ближайшее время. То, что оба кандидата принадлежат к партии власти, неудивительно – «Единая Россия» многолика и многобашенна. Что касается губернатора, вряд ли он публично будет поддерживать кого-то из них, на мой взгляд, это нецелесообразно. Победит сильнейший».

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube