Политическая интрига: в Березовском началась настоящая борьба за пост главы города

В городе Березовском этой осенью может смениться мэр. Очередной срок полномочий Евгения Писцова, который руководит городом с 2011 года, подходит к концу, уже объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. По данным «Нового Дня», его финал будет не таким предсказуемым, как в прошлые годы. На этот раз конкурс будет действительно конкурентным.

Соперничать с Писцовым за кресло градоначальника будет председатель местной думы Алексей Горевой.

Горевой заявил, что решение о выдвижении на должность главы он принимал совместно с соратниками по думскому большинству. «Мы видим, что можно усилить множество направлений, наладить взаимодействие администрации с думой и жителями, участвовать в программах губернатора Свердловской области и получать дополнительное финансирование из регионального бюджета. Нужно начать работать не только на формальные отчеты, но в первую очередь на осязаемые результаты. Я планирую представить конкурсной комиссии, а затем и коллегам по думе свои планы по развитию городского округа. Надеюсь на поддержку моих коллег по «Единой России», по команде губернатора. Считаю, что конкуренция при избрании нового главы – благо. Главное, чтоб она была основана на видении будущего города», – подчеркнул Горевой.

Интересно, что действующий мэр также рассчитывает на поддержку и «Единой России», и губернатора Евгения Куйвашева. Однако глава региона пока никаких заявлений о будущем Березовского не делал.

По действующему областному закону, решение будут принимать депутаты городской думы. По мнению экспертов, в финал пройдут и Горевой, и Писцов. Конкурсная комиссия – это фильтр для выявления несистемных кандидатов и разного рода популистов, а не инструмент для разрешения местных споров. Все реальные кандидаты будут допущены до голосования в думе.

Политолог Анатолий Гагарин считает, что ситуация складывается достаточно любопытная. «Вопрос в том, чтобы согласовать интересы всех участников процесса, найти компромисс. Возможно, консенсус уже достигнут или будет достигнут в ближайшее время. То, что оба кандидата принадлежат к партии власти, неудивительно – «Единая Россия» многолика и многобашенна. Что касается губернатора, вряд ли он публично будет поддерживать кого-то из них, на мой взгляд, это нецелесообразно. Победит сильнейший», – считает эксперт.

Березовский, Елена Владимирова

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