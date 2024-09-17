Мэр Березовского вступил в борьбу за новый срок полномочий

Действующий глава Березовского Евгений Писцов подал заявку на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра.

Об этом Писцов сообщил в своем телеграм-канале. Он напомнил горожанам о своих достижениях за последние 5 лет и пообещал строительство спортивных объектов и школ, расселение ветхого жилья, улучшение работы общественного транспорта и так далее.

Как уже сообщал «Новый День», накануне о своем намерении побороться за кресло мэра заявил председатель местной думы Алексей Горевой. «Мы видим, что можно усилить множество направлений, наладить взаимодействие администрации с думой и жителями, участвовать в программах губернатора Свердловской области и получать дополнительное финансирование из регионального бюджета. Нужно начать работать не только на формальные отчеты, но в первую очередь на осязаемые результаты», – подчеркнул он.

Березовский, Елена Владимирова

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