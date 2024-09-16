Назван срок избрания мэра Березовского

Назван срок, в который может быть избран мэр города Березовского. Полномочия нынешнего главы Евгения Писцова истекают, объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост градоначальника. Если не будет проволочек, то результат будет известен еще до ноября. Об этом со ссылкой на главу Южного административного округа Свердловской области, председателя конкурсной комиссии Владимира Шауракса сообщает «Сигнал Урал».

«До 18 сентября мы принимаем документы от кандидатов. Затем стартует первый этап конкурса – проверка пакета документов на полноту и соответствие действующему законодательству. Затем комиссия принимает решение о допуске кандидатов на второй этап. Здесь уже будут защищать свои программы развития города. Кандидаты, у которых видение окажется наиболее полным и реалистичным, будут представлены гордуме. Именно за депутатами будет окончательное решение. Никаких предрешенных результатов у конкурса нет и не может быть», – сказал Шауракс.

По его словам, гордума должна будет выбрать минимум из двух кандидатов, иначе конкурс признают несостоявшимся. Впрочем, пока сформирована только комиссия, в которую вошли четыре депутата и четыре представителя аппарата губернатора Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», конкурс по отбору кандидатур на пост главы Березовского в этот раз, вероятно, не будет таким предсказуемым, как в прошлые годы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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