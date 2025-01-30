Соперница Писцова за кресло мэра заявила самоотвод

Выборы мэра Березовского начались с демарша одного из кандидатов.

Начальник инвестиционного отдела администрации Юлия Маслакова перед самым началом голосования заявила, что снимает свою кандидатуру. Как сообщает телеграм-канал «Говорит Березовский», председатель думы Алексей Горевой ответил ей, что сегодня вычеркнуть кого-то из бюллетеня для голосования уже невозможно. После этого Маслакова покинула зал заседаний.

Как уже сообщал «Новый День», конкурсная комиссия предложила гордуме двух кандидатов: действующего главу Евгения Писцова и начальника инвестотдела администрации Юлию Маслакову.

Евгений Писцов в случае победы займет кресло мэра четвертый раз подряд. Впрочем, часть депутатов гордумы считают, что руководство городом пора менять.

Березовский, Елена Владимирова

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