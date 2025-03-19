Берёзовский суд отменил решение думы об избрании мэром Юлии Маслаковой

Берёзовский суд признал незаконным решение местной думы об избрании главой города Юлии Маслаковой, которая перед самым голосованием пыталась взять самоотвод, а после него не пришла на собственную инаугурацию.

Как сообщает телеграм-канал «Говорит Берёзовский», представитель Маслаковой заявил, что победа на выборах повлекла для нее «негативные последствия» в виде дополнительных обязанностей. Юрист гордумы на это возразил, что Маслакова в должность не вступила, а значит, никаких обязанностей у нее не прибавилось. В итоге судья требования истцов удовлетворила.

Как уже сообщал «Новый День», победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова – начальник одного из отделов мэрии и супруга личного водителя действующего мэра – подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным.

27 февраля на думу подал в суд еще и депутат Михаил Киндрась. Он тоже оспаривает решение об избрании Маслаковой. Сам он поддерживает действующего главу Писцова. В ходе заседания 5 марта суд принял решение объединить иски Маслаковой и депутата Михаила Киндрася в одно дело.

Напомним, голосование состоялось 30 января. Перед самым его началом Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, действующего мэра Евгения Писцова – 6. Однако вступать в должность Маслакова не стала. В кресле мэра пока остается Евгений Писцов.

Берёзовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube