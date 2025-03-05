Суд по итогам выборов в Берёзовском снова перенесли

Берёзовский городской суд сегодня снова не вынес решениe по иску бывшего кандидата в мэры Юлии Маслаковой к думе об отмене результатов голосования 30 января.

В ходе заседания суд принял решение объединить иски Маслаковой и депутата Михаила Киндрася в одно дело, поскольку суть исковых требований однородна. Заседание отложено на 19 марта. Об этом сообщил телеграм-канал «Говорит Берёзовский».

Как уже сообщал «Новый День», победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова – начальник одного из отделов мэрии и супруга личного водителя действующего мэра – подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным.

27 февраля на думу подал в суд еще и депутат Михаил Киндрась. Он тоже оспаривает решение об избрании Маслаковой. Сам он поддерживает действующего главу Писцова.

Напомним, голосование состоялось 30 января. Перед самым его началом Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, действующего мэра Евгения Писцова – 6. Однако вступать в должность Маслакова не стала. В кресле мэра пока остается Евгений Писцов.

Берёзовский, Евгения Вирачева

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