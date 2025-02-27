Избрание Маслаковой мэром Берёзовского оспорил один из депутатов

Берёзовский суд перенес рассмотрение по существу иска победившей на выборах главы Юлии Маслаковой к избравшей ее думе.

Дело в том, что на думу подал в суд депутат Михаил Киндрась. Он тоже оспаривает решение об избрании Маслаковой. Судья объявил перерыв до 5 марта с целью разрешения вопроса об объединении этих двух дел, сообщает телеграм-канал «Говорит Березовский». Кстати, сама Маслакова в суд не явилась.

Как уже сообщал «Новый День», победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова – начальник одного из отделов мэрии и супруга личного водителя действующего мэра – подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным.

Голосование состоялось 30 января. Перед самым его началом Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, действующего мэра Евгения Писцова – 6. Однако вступать в должность Маслакова не стала.

Накануне судебного заседания Писцов заявил, что продолжает исполнять обязанности главы, а Юлия Маслакова осталась работать на своем прежнем месте.

«Проясню некоторые моменты, связанные с избранием главы округа. Я продолжаю работу в статусе главы Берёзовского муниципального округа. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов. Юлия Олеговна Маслакова продолжает работу начальником инвестиционного отдела администрации, сегодня вместе провели совещание по интеграции моей программы развития округа в стратегию Берёзовского муниципального округа до 2030 года», – написал он в своем телеграм-канале.

Ожидается, что сегодня депутаты городской думы Берёзовского изменят правила конкурса по отбору кандидатов на пост главы.

Берёзовский, Елена Владимирова

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