«Сегодня вместе провели совещание», – мэр Берёзовского прокомментировал ситуацию с двоевластием

Действующий мэр Берёзовского Евгений Писцов заявил, что победившая его на выборах Юлия Маслакова продолжает работать на своей прежней должности.

«Проясню некоторые моменты, связанные с избранием главы округа. Я продолжаю работу в статусе главы Берёзовского муниципального округа. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов. Юлия Олеговна Маслакова продолжает работу начальником инвестиционного отдела администрации, сегодня вместе провели совещание по интеграции моей программы развития округа в стратегию Берёзовского муниципального округа до 2030 года», – написал он в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова – начальник одного из отделов мэрии и по совместительству супруга личного водителя действующего мэра – подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным.

Голосование состоялось 30 января. Перед самым его началом Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, действующего мэра Писцова – 6.

13 февраля суд отказался приостановить решение думы об избрании Юлии Маслаковой главой города на время рассмотрения ее иска к местной думе. Городом продолжает руководить мэр Евгений Писцов, хотя срок его полномочий истек еще осенью прошлого года. Добавим, в соцсетях появлялись сообщения, что после голосования Юлия Маслакова исчезла и не появлялась на работе. Завтра в городе состоится сразу два важных события. Суд рассмотрит иск Маслаковой к думе, а дума объявит новый конкурс.

На прошлой неделе стало известно, что депутаты городской думы Берёзовского изменят правила конкурса по отбору кандидатов на пост главы, чтобы не допустить повторения ситуации, когда по итогам конкурса управлять муниципалитетом оказалось де-юре некому.

Берёзовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube