Березовский суд отказал Юлии Маслаковой в приостановлении решения об ее избрании

Березовский городской суд отказался приостановить решение думы об избрании Юлии Маслаковой главой муниципалитета на время рассмотрения ее иска к местной думе. Об этом «Новому Дню» сообщил еще один бывший кандидат на пост мэра, юрист Андрей Еланцев.

В постановлении суда, копия которого есть у Еланцева, говорится, что Юлия Маслакова в иске потребовала признать незаконным решение думы об ее избрании главой от 30.01.2025, а на время рассмотрения иска приостановить действие этого решения. Суд в удовлетворении ходатайства отказал. Рассмотрение дела по существу назначено на 27 февраля. По закону принести присягу и вступить в должность Маслакова должна не позднее завтрашнего дня. По данным Еланцева, представители Маслаковой на самом деле действуют в интересах действующей администрации, а не ее самой. Сама Маслакова свою позицию по иску журналистам не комментирует.

Как уже писал «Новый День», голосование по выборам главы Березовского состоялось 30 января. Победу одержала сотрудница администрации Юлия Маслакова. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, шесть – Писцова. При этом перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру. Председатель думы Алексей Горевой ответил ей, что в день заседания вычеркнуть кого-то из бюллетеня для голосования уже невозможно. Вчера стало известно, что от имени Юлии Маслаковой в суд поступило исковое заявление с требованием признать решение думы об ее избрании незаконным.

Березовский, Елена Владимирова

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