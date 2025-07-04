На пост мэра Берёзовского претендуют 5 человек

В Берёзовском завершился прием документов от горожан, желающих принять участие в конкурсе на замещение должности мэра.

По данным источника «Нового Дня», всего желающих пятеро. Точно известно, что среди них – действующий мэр Евгений Писцов. Имена остальных участников городские власти пока не раскрывают.

Как уже писал «Новый День», первый этап конкурса состоится в период с 7 по 18 июля, дату второго этапа определят после завершения первого.

В прошлый раз конкурс закончился скандальной историей, прозвучавшей на всю страну. 30 января в финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и сотрудница мэрии Юлия Маслакова, супруга его личного водителя. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд удовлетворил ее иск и отменил итоги конкурса. В кресле мэра все еще остается Евгений Писцов.

Берёзовский, Елена Владимирова

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