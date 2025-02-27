Думе Берёзовского пока не дали изменить правила конкурса по избранию главы

Дума Берёзовского отложила рассмотрение вопроса об изменении правил проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

По данным телеграм-канала «Говорит Берёзовский», об этом депутатов попросил управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс. Он предложил проверить, насколько изменения соответствуют региональному и федеральному законодательству, и только после этого выносить этот вопрос для голосования на думу. Экспертизу могут провести, по словам представителя власти, прокуратура и государственно-правовой департамент губернатора.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня дума планировала рассмотреть поправки в положение о порядке проведения конкурса. Они заключаются в том, что конкурсная комиссия будет представлять на рассмотрение думы всех кандидатов, прошедших во второй этап конкурса, а не двоих, как в прошлый раз.

Председатель думы Алексей Горевой заявил, что это позволит разрешить неоднозначную ситуацию, которая привела к срыву вступления в должность нового главы округа.

«К сожалению, последние недели мы предстаем перед всей страной не в лучшем свете. В сложившейся ситуации нет вины думы, или конкурсной комиссии. Избрание нового градоначальника состоялось в строгом соответствии с действующими нормативными актами. Однако не состоялось вступление в должность», – сказал спикер.

Напомним, победившая в конкурсе по избранию главы Берёзовского городского округа Юлия Маслакова – начальник одного из отделов мэрии и по совместительству супруга личного водителя действующего мэра – подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. Следующее заседание по этому делу состоится 5 марта. Пока же в кресле мэра продолжает сидеть Евгений Писцов.

Берёзовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube