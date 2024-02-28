Депутаты уволили главу Пышмы за коррупцию

Дума Пышминского городского округа по представлению прокуратуры отправила в отставку главу Виктора Соколова за коррупционные нарушения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мэр издал незаконные распоряжения о привлечении себя к работе в выходные и праздничные дни и сам начислял себе рабочие часы. Соколов пытался обжаловать представление прокурора в суде, но Камышловский районный суд, а затем и Свердловский областной суд признали требование прокуратуры законным.

Ранее в отношении Виктора Соколова было возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки. По версии следствия, с сентября 2014 года по декабрь 2019 года глава Пышмы получил свыше 1,5 миллиона рублей за покровительство директора МУП «Водоканалсервис». Также в качестве взятки мэру снесли и построили новую веранду в его частном доме.

Уголовное дело поступило в Камышловский суд еще в июле 2023 года, но заседания постоянно откладываются по разным причинам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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