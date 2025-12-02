российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 декабря 2025

Суд отказал бывшему мэру Пышмы в освобождении из колонии

Фото: прокуратура Свердловской области

Бывший мэр Пышмы Виктор Соколов, осужденный за получение взятки в особо крупном размере, не смог добиться освобождения в связи с состоянием здоровья из колонии.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, ранее Соколов и его адвокат обратились в Тавдинский суд с ходатайствами об освобождении Соколова от наказания в связи с болезнью, а также об отсрочке исполнения наказания до выздоровления. Там им отказали. Бывший мэр подал апелляцию, но решение устояло и в областном суде.

Как уже писал «Новый День», в конце февраля 2024 года дума Пышминского городского округа по представлению прокуратуры отправила Виктора Соколова в отставку. 7 марта 2025 года Соколов был осужден по обвинению в получении взятки, ему дали 8 лет колонии строгого режима, обязали выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей и лишили права занимать руководящие должности на 5 лет.

Пышма, Елена Владимирова

