Восемь лет строгача: бывший мэр не смог обжаловать приговор за взятку

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Камышловского районного суда, вынесенный бывшему мэру Пышмы Виктору Соколову.

«На приговор самим осужденным и его адвокатами были поданы апелляционные жалобы, также поступило апелляционное представление прокурора. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил приговор Камышловского районного суда без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Как уже писал «Новый День», бывший глава Пышмы Виктор Соколов осужден по обвинению в получении взятки. После вступления приговора в силу он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей (10-кратный размер взятки). Также суд взыскал с него в пользу государства 1,5 млн рублей и запретил работать в органах власти 5 лет после отбытия срока.

Напомним, 28 февраля 2024 года дума Пышмы отправила Соколова в отставку за коррупционные нарушения: глава сам себя привлекал к внеурочной работе и сам себе начислял рабочие часы. В это же время в Камышловском суде уже находилось на рассмотрении уголовное дело о взятке. Сегодня суд признал Соколова виновным.

Суть дела – в том, что с сентября 2014 года по декабрь 2019-го Соколов получил свыше 1,5 миллиона рублей за общее покровительство от директора МУП «Водоканалсервис». Также в качестве взятки мэру снесли старую и построили новую веранду в его частном доме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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